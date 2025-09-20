В подмосковном суде напали на адвоката

В Красногорском городском суде напали на адвоката Асада Юсуфова

В Красногорском городском суде мужчина напал на адвоката Асада Юсуфова. Об этом сообщил сам правозащитник, пишет Telegram-канал «112».

Юсуфов рассказал, что ведет дело по определению места жительства ребенка. Его отец, по словам адвоката, часто ведет себя агрессивно. В пятницу, 19 сентября, он решил напасть на мужчину.

У адвоката диагностировали сотрясение мозга, он написал заявление в полицию. Других данных о ситуации пока не приводится.

Ранее в районе проспекта Мира в Москве напали на адвоката Юлию Шуваеву. Нападавший был установлен, но его отпустили.