20:47, 20 сентября 2025Силовые структуры

В подмосковном суде напали на адвоката

В Красногорском городском суде напали на адвоката Асада Юсуфова
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красногорском городском суде мужчина напал на адвоката Асада Юсуфова. Об этом сообщил сам правозащитник, пишет Telegram-канал «112».

Юсуфов рассказал, что ведет дело по определению места жительства ребенка. Его отец, по словам адвоката, часто ведет себя агрессивно. В пятницу, 19 сентября, он решил напасть на мужчину.

У адвоката диагностировали сотрясение мозга, он написал заявление в полицию. Других данных о ситуации пока не приводится.

Ранее в районе проспекта Мира в Москве напали на адвоката Юлию Шуваеву. Нападавший был установлен, но его отпустили.

