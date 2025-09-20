Бывший СССР
В Полтаве через день убрали установленный на месте Петра I вертолет

В Полтаве демонтировали вертолет, установленный вместо памятника Петру I
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Sergiy Bykhunenko / Shutterstock / Fotodom

В украинской Полтаве демонтировали вертолет Ми-2, установленный на постаменте на месте памятника Петру I. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Вечером 18 сентября вертолет убрали, уточнили в пресс-службе 18-й бригады армейской авиации. Вертолет был установлен в качестве временной инсталляции к 10-летию создания бригады, однако простоял всего день.

Некоторые из горожан, уточняет издание, выражали опасения, что россияне могут принять макет за боевую технику во время воздушных атак.

Памятник Петру I демонтировали в конце мая. Утверждалось, что его передадут в музей «Поле Полтавской битвы» на хранение.

    Все новости