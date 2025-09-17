Бывший СССР
23:50, 17 сентября 2025Бывший СССР

В Полтаве на месте памятнику Петру I установили вертолет

В Полтаве установили вертолет на месте памятника Петру I
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В украинской Полтаве на месте памятника российскому императору Петру I установили вертолет. Об этом сообщает издание «Страна.ua», опубликовав соответствующие фотографии.

На месте монумента будет находиться вертолет Ми-2. Отмечается, что данная экспозиция будет временной, и через три недели вертолет уберут.

Памятник Петру I демонтировали в конце мая. Утверждалось, что его передадут в музей «Поле Полтавской битвы» на хранение.

Ранее в селе Рудковцы Хмельницкой области местные власти демонтировали последний памятник Владимиру Ленину на Украине. Сообщается, что памятник был демонтирован после обращения организации к местным властям.

