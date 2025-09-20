Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:45, 20 сентября 2025Силовые структуры

В российском регионе авария с поездом унесла жизни двух человек

В Амурской области при сходе вагонов с рельсов погибли два человека
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Амурской области в ходе замены рельсошпальной решетки с рельсов сошли два вагона и укладочный кран. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Авария произошла в 19 сентября в 20:40 по местному времени (14:40 мск). «При проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период "технологического окна" произошел сход двух вагонов платформ и укладочного крана. Пострадало 14 человек, из них 2 погибли», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшие смерть человека»). Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее три человека погибли, когда фуникулер в Португалии сошел с рельсов и разбился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп недоволен, а НАТО уже ответило. Что известно об инциденте с якобы вторжением российских истребителей в небо Эстонии?

    С экс-министра Абызова начали взыскивать почти 27 миллиардов рублей

    В российском регионе авария с поездом унесла жизни двух человек

    Раскрыто число потерь колумбийских наемников на Украине

    Стало известно о пожаре в российском городе после атаки беспилотников

    Мужчинам назвали оптимальный возраст для зачатия первого ребенка

    Узбекистан направил Украине ноты из-за удержания в рабстве 13 граждан

    Россиянам раскрыли возможный размер пенсии при средней зарплате

    Илон Маск захотел чипировать людей для чтения мыслей

    США тайно приостановили некоторые продажи оружия в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости