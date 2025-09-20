В российском регионе авария с поездом унесла жизни двух человек

В Амурской области при сходе вагонов с рельсов погибли два человека

В Амурской области в ходе замены рельсошпальной решетки с рельсов сошли два вагона и укладочный кран. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Авария произошла в 19 сентября в 20:40 по местному времени (14:40 мск). «При проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период "технологического окна" произошел сход двух вагонов платформ и укладочного крана. Пострадало 14 человек, из них 2 погибли», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшие смерть человека»). Все обстоятельства устанавливаются.

