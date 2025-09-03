Путешествия
22:18, 3 сентября 2025Путешествия

Десятки человек пострадали во время аварии с фуникулером в Португалии

Три человека погибли, когда фуникулер в Португалии сошел с рельсов и разбился
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

По меньшей мере три человека погибли, когда популярный среди туристов фуникулер «Глория» в Лиссабоне сошел с рельсов и разбился. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что еще около 20 человек пострадали.

Это рельсовое транспортное средство с канатной тягой считается одной из достопримечательностей португальского города.

Ранее четверо туристов стали жертвами обрушения кабины фуникулера в Италии. Авария произошла в четверг, 17 марта, недалеко от популярного европейского города Неаполя. В местной полиции сообщили, что среди жертв — двое британцев.

