Великобритания столкнулась с серьезным внешнеторговым кризисом

Британию настиг крупный внешнеторговый кризис
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Великобритания столкнулась с самым серьезным внешнеторговым кризисом в современной истории. Об этом сообщает РИА Новости на основании открытых статистических данных.

По данным агентства, Великобритания в течении всей современной истории импортирует значительно больше товаров, чем отправляет на экспорт, из-за этого внешнеторговый баланс страны с начала 21 века является дефицитным. По данным национальной таможни, экспорт во втором квартале текущего года составил 89,21 миллиарда фунтов стерлингов, а ввезли в страну товаров на 155,48 миллиарда фунтов стерлингов.

Агентство отмечает, что подобное снижение экспорта наблюдалось в Британии с 2014 по 2016 годы на фоне общеевропейского кризиса, вызванного санкциями против России, миграционными проблемами из-за притока беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, а также долговым кризисом в Греции.

19 сентября сообщалось, что Великобритания ввела санкции против российской IT-компании Aeza Group, вертолетной компании HeliCo Group, двух физлиц и двух судов.

