16:06, 19 сентября 2025Экономика

Великобритания ввела санкции против российского производителя вертолетов

Великобритания ввела санкции против российской вертолетной компании HeliCo Group
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Великобритания ввела санкции против российской IT-компании Aeza Group, вертолетной компании HeliCo Group, двух физлиц и двух судов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

Правительство страны объявило о новых санкциях против России из-за боевых действий на Украине. Так, два нефтяных танкера попали под ограничения за транспортировку российской нефти в грузинский порт Батуми в рамках «теневого флота». Судам запрещено заходить в британские порты, а также отказано в доступе к Регистру судоходства Великобритании.

Также санкции коснулись компании Aeza International, которая предоставляла интернет-услуги для российских компаний, и HeliCo Group, которая работает в транспортной отрасли России. Кроме того, они затронули двух граждан Грузии: политика и медиамагната Левана Васадзе, который якобы использовал своих платформы для распространения пророссийской дезинформации, а также бизнесмена Отара Парцхаладзе — за «тесные связи» с Россией и высшим руководством партии «Грузинская мечта».

Ранее стало известно, что Сенат Конгресса США представит новый законопроект, нацеленный на «серьезное расширение санкций» против России, включая ее «теневой флот». Как заявила одна из инициаторов законопроекта сенатор-демократ Джин Шахин, они затронут суда и продажу нефти, которой они способствуют.

