Все экстренные службы прибыли на место обрушения бетонных плит в Москве

Устанавливаются причины происшествия на востоке Москвы

Пожарно-спасательные подразделения отреагировали на происшествие на востоке Москвы, где произошло обрушение бетонных плит. Об этом рассказали в МЧС Москвы.

Обрушение бетонных плит перекрытий произошло в нежилом помещении здания на Знаменской улиц, находящегося на реконструкции.

Все экстренные службы находятся на месте происшествия, пожарно-спасательные подразделения извлекли тела двоих рабочих. Причины произошедшего устанавливаются.

По данным Telegram-канала «112», ЧП произошло в школе №1080 на Знаменской улице. Двое рабочих не выжили, еще шестеро могут находиться под завалами. Количество пострадавших уточняется.