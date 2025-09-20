Двух рабочих насмерть придавило на стройке в школе Москвы

В Москве на стройке в школе придавило двух рабочих, они не выжили

В Москве на стройке двух рабочих насмерть придавило при выполнении ремонтных работ. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

По данным Telegram-канала «112», ЧП произошло в школе №1080 на Знаменской улице. Двое рабочих не выжили, еще шестеро могут находиться под завалами. Количество пострадавших уточняется.

Обрушение на стройке в школе произошло во время реконструкции здания. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Уфе люлька с рабочими упала из-за обрыва троса на стройке жилого комплекса «Черника». Сверху на строителей упал столб, за который крепился трос. Все рабочие выжили, за их состоянием наблюдают врачи.