12:39, 20 сентября 2025Россия

Люлька с рабочими упала из-за обрыва троса на российской стройке и попала на видео

В Уфе люлька с рабочими упала из-за обрыва троса на стройке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Уфе люлька с рабочими упала из-за обрыва троса на стройке жилого комплекса. Об этом, публикуя кадры происшествия, пишет издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, люлька обвалилась на стройке жилого комплекса «Черника». Сверху на строителей упал столб, за который крепился трос. Все рабочие выжили, за их состоянием наблюдают врачи.

Ранее в Екатеринбургом мигрант сорвался во время строительства таунхауса в элитном уральском поселке Карасьеозерский и впал в кому. У него диагностировали перелом основания черепа, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом ребер справа и судорожный синдром.

До этого в Москве с 30-го этажа строящегося ЖК упал рабочий, спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение работником правил взаимодействия с грузоподъемными механизмами.

