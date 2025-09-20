Культура
14:14, 20 сентября 2025Культура

Яна Чурикова предупредила победителя «Интервидения» об одной обязательной процедуре

Телеведущая Чурикова: Победителя «Интервидения» ждет большая пресс-конференция
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Телеведущая Яна Чурикова предупредила будущего победителя международного песенного конкурса «Интервидение» об одной процедуре. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Чуриковой, являющейся комментатором конкурса, после финального шоу победителя ждет большая пресс-конференция. Участник придет на награждение с хрустальной наградой и ответит на вопросы журналистов. «Поверьте, все то, что мы сейчас переживаем, запомнится на всю жизнь», — пообещала Чурикова.

Денежное вознаграждение за победу на «Интервидении» составит 30 миллионов рублей. Россию на «Интервидении» представит исполнитель Shaman — заслуженный артист РФ Ярослав Дронов.

20 сентября в Москве состоится «Интервидение» — новый глобальный музыкальный конкурс, который с самого начала позиционировался как ответ «Евровидению». «Лента.ру» рассказала об участниках и главных фаворитах будущего шоу.

