Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:34, 20 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против внука де Голля

Зеленский подписал указ о введении санкций против Пьера де Голля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина ввела санкции против Пьера де Голля, внука бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, документ опубликован на его официальном сайте.

В санкционный список, помимо Пьера де Голля, попали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Кикоть.

Ранее внук экс-президента Франции выразил желание получить российское гражданство. Он объяснил, что хочет это сделать ради будущего своих детей. «Мы сможем передать им важные для нас ценности. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего на Западе», — сказал Пьер де Голль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс высказался о введении платного проезда по всем дорогам России

    SHAMAN выступил с обращением перед финалом «Интервидения»

    Певец SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении»

    Военкоры раскрыли детали продвижения российских войск к Лиману

    SHAMAN выступил на сцене «Интервидения»

    Медведева призвала МОК и ISU включить здравый смысл после победы Петросян в отборе

    Немецкий политик оценил идею запрета АдГ

    Лавров отреагировал на неучастие певицы из США в «Интервидении»

    Зеленский ввел санкции против внука де Голля

    Участница «Интервидения» из США не смогла принять участие в финале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости