Зеленский ввел санкции против внука де Голля

Зеленский подписал указ о введении санкций против Пьера де Голля

Украина ввела санкции против Пьера де Голля, внука бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, документ опубликован на его официальном сайте.

В санкционный список, помимо Пьера де Голля, попали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Кикоть.

Ранее внук экс-президента Франции выразил желание получить российское гражданство. Он объяснил, что хочет это сделать ради будущего своих детей. «Мы сможем передать им важные для нас ценности. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего на Западе», — сказал Пьер де Голль.