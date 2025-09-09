Мир
12:32, 9 сентября 2025

Внук де Голля объяснил необходимость получения гражданства России

Внук де Голля заявил, что хотел бы получить гражданство РФ ради будущего детей
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Внук генерала Шарля де Голля и общественный деятель Пьер де Голль заявил о желании получить российское гражданство ради будущего своих детей. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Получение гражданства России для нас своего рода необходимость, поскольку таким образом мы сможем передать им [детям] важные для нас ценности, а также дать хорошее образование. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего на Западе (...). Мы действительно любим вашу страну, ее культуру», — объяснил он свое намерение.

Пьер де Голль также указал на то, что окончательное решение касательно получения его семьей российского гражданства будет принимать президент России Владимир Путин.

Ранее де Голль заявил, что главной силой России является защита фундаментальных ценностей, утрата которых приводит к агрессии. По его словам, подобная тенденция наблюдается во многих европейских странах, и это видит весь мир.

