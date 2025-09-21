Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:31, 21 сентября 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев показал ордена деда

Блогер Лебедев заявил, что ему по наследству достались боевые ордена деда
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: группа Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев показал боевые ордена своего деда, генерал-полковника Валентина Лебедева, участвовавшего в Великой Отечественной войне. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он признался, что хочет сделать памятный стенд с ними.

Лебедев рассказал, что ему по наследству достались награды деда. По словам дизайнера, Валентин Лебедев получил два ордена Александра Невского и два ордена Красной звезды. Кроме того, у него было много медалей и других наград, которые он как ветеран получил уже в мирное время, добавил дизайнер.

Блогер объяснил, что хотел бы сделать у себя дома стенд, на котором он планирует разместить все награды деда. «Я хочу, чтобы следующие поколения знали, какой был прекрасный у меня дед и какие у него были достижения», — сказал Лебедев.

Ранее Лебедев назвал самое глупое поведение в жизни. Он призвал россиян не сравнивать себя с другими и заниматься саморазвитием.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

    Немецкий министр признала серьезную ситуацию в экономике Германии

    Путин рассказал о чуть не упавшем на него мотоцикле

    Бывшего главу Минздрава Архангельской области арестовали

    В Кремле обвинили Европу в подталкивании Зеленского к продолжению конфликта

    Артемий Лебедев показал ордена деда

    В Кремле сравнили график Путина с доменной печью

    Российский фигурист Гуменник завоевал путевку на Олимпиаду-2026

    Песков назвал лидера лагеря сторонников войны

    Силуанов объяснил охлаждение российской экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости