Артемий Лебедев показал ордена деда

Блогер Лебедев заявил, что ему по наследству достались боевые ордена деда

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев показал боевые ордена своего деда, генерал-полковника Валентина Лебедева, участвовавшего в Великой Отечественной войне. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он признался, что хочет сделать памятный стенд с ними.

Лебедев рассказал, что ему по наследству достались награды деда. По словам дизайнера, Валентин Лебедев получил два ордена Александра Невского и два ордена Красной звезды. Кроме того, у него было много медалей и других наград, которые он как ветеран получил уже в мирное время, добавил дизайнер.

Блогер объяснил, что хотел бы сделать у себя дома стенд, на котором он планирует разместить все награды деда. «Я хочу, чтобы следующие поколения знали, какой был прекрасный у меня дед и какие у него были достижения», — сказал Лебедев.

