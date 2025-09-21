Бывший СССР
Боец ВСУ выстрелил сослуживцу в подмышку

Экс-боец ВСУ Капибара сообщил, что его ранил в подмышку собственный сослуживец
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Капибара, боец добровольческого отряда имени Александра Матросова рассказал, что по нему открыл огонь его бывший сослуживец. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Я выбегал, по мне впереди никто не стрелял», — отметил он, добавив, что при уходе лежал раненный украинский военный, который отстреливал периметр. Собеседник агентства уточнил, что пуля «зашла снизу в подмышку и вышла сверху».

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ открыли огонь по своим сослуживцам, которые пытались сдаться в плен во время боев в Серебрянском лесу в Луганской народной республике (ЛНР). По словам санитара российского штурмового отряда с позывным Белый, украинские военные «не щадят ни своих, ни чужих».

