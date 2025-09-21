Экс-боец ВСУ Капибара сообщил, что его ранил в подмышку собственный сослуживец

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Капибара, боец добровольческого отряда имени Александра Матросова рассказал, что по нему открыл огонь его бывший сослуживец. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Я выбегал, по мне впереди никто не стрелял», — отметил он, добавив, что при уходе лежал раненный украинский военный, который отстреливал периметр. Собеседник агентства уточнил, что пуля «зашла снизу в подмышку и вышла сверху».

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ открыли огонь по своим сослуживцам, которые пытались сдаться в плен во время боев в Серебрянском лесу в Луганской народной республике (ЛНР). По словам санитара российского штурмового отряда с позывным Белый, украинские военные «не щадят ни своих, ни чужих».