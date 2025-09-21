ЕС уличили в подготовке еще одной страны к войне с Россией

Додон: ЕС делает из Молдавии площадку для войны с Россией

Европейский союз делает из Молдавии еще одну площадку для будущей войны с Россией. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон в интервью РИА Новости.

«Что мы имеем на сегодняшний день? Очевидно, что Европа готовится к войне с Россией, очевидно, что в этой ситуации стратегически им нужны рядом какие-то страны, которые они будут использовать как площадки для войны», — сказал он.

По словам политика, Брюссель хочет использовать Кишинев в качестве «пушечного мяса» в войне против России. При этом он подчеркнул, что народу Молдавии это категорически не нужно.

Ранее Додон заявил, что Молдавия потеряла четыре миллиона долларов из-за действий президента Майи Санду, игнорирующей сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Содружеством Независимых Государств (СНГ). По его словам, эта сумма образовалась за четыре года из-за отказа Кишинева от поставок в страны объединений и переплаты за энергоресурсы.