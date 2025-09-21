Европейцы наставили на туриста пистолет и ограбили в Таиланде

Daily Mail: Четыре туриста из Европы ограбили американского адвоката в Таиланде

Европейцы повалили на землю отдыхающего в Таиланде американского адвоката и ограбили его под угрозой расправы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, когда Ибрагим Июна ехал на мотоцикле с покупками по трассе Пхукета, его сбил синий внедорожник Ford Everest. В автомобиле находись четыре туриста из Европы, двое из них выскочили из автомобиля и наставили на Июну пистолет и нож, требуя отдать золотые часы швейцарского бренда Audemars Piguet.

Кадры ограбления попали на видеорегистратор ехавшей за внедорожником машины. После инцидента американец подбежал к свидетелю, который подтвердил, что зафиксировал кражу и довез его до офиса полиции.

В этот же день сотрудники правоохранительных органов арестовали жителей Великобритании. Злоумышленниками оказались 26-летний Хуссейн Мир, 25-летние Мир Уэйн Кэрью и Янн Саркавт, а также 27-летний Малик Кай Уолтерс. Им предъявили обвинения в совершении разбоя, а украденные часы вернули владельцу.

Ранее находившийся на отдыхе в Европе турист подвергся нападению троих воров и лишился часов за миллионы рублей. Однако из-за одного предмета, потерянного одним из злоумышленников, путешественник стал участником операции по поимке грабителей.