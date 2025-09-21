Известная модель раскрыла неожиданный плюс в похудении с помощью «Оземпика»

«Оземпик» помог модели Крисси Тейген выйти из депрессии после потери ребенка

Известная американская модель Крисси Тейген раскрыла неожиданный плюс в похудении с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Размышлениями на данную тему она поделилась в собственном подкасте Self Conscious.

39-летняя манекенщица рассказала, что принимала препарат пять лет назад в течение года. Знаменитость призналась, что хотела сбросить лишние килограммы, набранные во время третьей беременности. По ее словам, «Оземпик» помог ей не только избавиться от нежелательного веса, но и выйти из депрессии. Тейген напомнила слушателям, что во время беременности потеряла ребенка на 20-й неделе из-за частичной отслойки плаценты.

В то же время знаменитость отметила, что приобрела «мучительный опыт» в процессе приема препарата. «Я ненавижу быть голодной. Я люблю вкусную еду. Мне нравится много есть», — подчеркнула она.

