16:41, 21 сентября 2025

Известная модель раскрыла неожиданный плюс в похудении с помощью «Оземпика»

«Оземпик» помог модели Крисси Тейген выйти из депрессии после потери ребенка
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известная американская модель Крисси Тейген раскрыла неожиданный плюс в похудении с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Размышлениями на данную тему она поделилась в собственном подкасте Self Conscious.

39-летняя манекенщица рассказала, что принимала препарат пять лет назад в течение года. Знаменитость призналась, что хотела сбросить лишние килограммы, набранные во время третьей беременности. По ее словам, «Оземпик» помог ей не только избавиться от нежелательного веса, но и выйти из депрессии. Тейген напомнила слушателям, что во время беременности потеряла ребенка на 20-й неделе из-за частичной отслойки плаценты.

В то же время знаменитость отметила, что приобрела «мучительный опыт» в процессе приема препарата. «Я ненавижу быть голодной. Я люблю вкусную еду. Мне нравится много есть», — подчеркнула она.

В мае Крисси Тейген показала результат новой пластической операции крупным планом.

