Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России

Страны Европейского союза (ЕС) стремятся к прекращению закупок российских энергоносителей. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Это правда, и мы это исправляем (…) мы должны закончить работу», — прокомментировал он слова американского коллеги Дональда Трампа о том, что Европа по-прежнему покупает у России газ.
Ранее Трамп заявил, что возможное введение странами ЕС санкций или пошлин против Китая позволило бы закончить конфликт на Украине, поскольку Пекин является крупнейшим импортером российской нефти.