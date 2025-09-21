Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России

CBS: Макрон заявил, что ЕС стремится к прекращению закупок энергоносителей из РФ

Страны Европейского союза (ЕС) стремятся к прекращению закупок российских энергоносителей. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Это правда, и мы это исправляем (…) мы должны закончить работу», — прокомментировал он слова американского коллеги Дональда Трампа о том, что Европа по-прежнему покупает у России газ.

Ранее Трамп заявил, что возможное введение странами ЕС санкций или пошлин против Китая позволило бы закончить конфликт на Украине, поскольку Пекин является крупнейшим импортером российской нефти.