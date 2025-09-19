Мир
Трамп назвал способ положить конец конфликту на Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что возможное введение европейскими странами санкций или пошлин против Китая как крупнейшего импортера российской нефти позволило бы положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома назвал крупнейшим импортером российской нефти. Американский лидер отметил, что был недоволен, узнав о закупках российской нефти союзниками Соединенных Штатов по НАТО и Европейскому союзу.

Ранее Трамп заявил, что разочаровался своим российским коллегой Владимиром Путиным в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. «Путин меня подвел. Действительно подвел», — сказал он.

.
