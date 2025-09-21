Минздрав России предложил предоставлять фондам ОМС данные ветеранов

Минздрав подготовил законопроект об адресной поддержке ветеранов

Минздрав подготовил законопроект, предусматривающий предоставление Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ОМС) и территориальным фондам ОМС данных ветеранов из Единой централизованной цифровой платформы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Данная мера позволит обеспечить адресное обеспечение ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными законодательством в сфере охраны здоровья», — подчеркнули в российском министерстве.

Было отмечено, что в настоящий момент в соцсфере страны нет механизма, который позволил бы организовать адресное сопровождение ветеранов боевых действий и их близких. Среди льгот для ветеранов по ОМС были названы получение медпомощи вне очереди, приоритетные места в санаториях и на лечебных курортах, бесплатное зубное протезирование и так далее.

