На Сахалине сошли с рельсов вагоны с углем

На Сахалине сошли с рельсов восемь вагонов с углем, пострадавших нет

Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на Сахалине. Об этом в Telegram сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Согласно предварительной информации, сход вагонов с углем произошел на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 города Южно-Сахалинска. В результате случившегося никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Также в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.

