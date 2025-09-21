Россия
06:31, 21 сентября 2025Россия

На Сахалине сошли с рельсов вагоны с углем

На Сахалине сошли с рельсов восемь вагонов с углем, пострадавших нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johannes Plenio / Unsplash

Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на Сахалине. Об этом в Telegram сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Согласно предварительной информации, сход вагонов с углем произошел на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 города Южно-Сахалинска. В результате случившегося никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Также в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее в Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя-видеоблогера. Россиянка снимала короткие ролики, находясь прямо в кабине. Горожане отметили, что сотрудница не заботится о безопасности пассажиров.

