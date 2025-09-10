Трамвай в российском городе сошел с рельсов из-за видеоблогера

В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя-видеоблогера

В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя-видеоблогера. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, россиянка снимала короткие ролики, находясь прямо в кабине. Горожане отметили, что сотрудница не заботится о безопасности пассажиров.

Трамвай, сошедший с рельсов, следовал по маршруту № 22.

До этого стало известно, что во Владивостоке с рельсов сошел вагон с углем. В результате инцидента никто не пострадал.

Еще раньше два грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкальском крае. Во время происшествия получил травмы один человек — железнодорожный рабочий.

Мужчину госпитализировали, однако врачи не смогли его реанимировать. По предварительной версии, состав наехал на ограждающую конец путей тупиковую призму.