На Западе допустили изменение позиции ЕС по Израилю при одном условии

Страны Европейского союза (ЕС), поддерживающие Израиль, могут изменить свою позицию по данному вопросу после Генассамблеи ООН, если Тель-Авив попытается аннексировать территории Палестины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов в Брюсселе.

«Но это может измениться. Если Израиль предпримет такие шаги, как аннексия территории, после конференции [президента Франции Эммануэля] Макрона по статусу государства, страны ЕС, которые до сих пор выступали против любых общеевропейских мер против Израиля, в частности Германия, могут решить изменить свою позицию», — говорится в тексте статьи.

Как заявил изданию один из дипломатов, Брюссель предполагал, что Израиль пойдет на уступки из-за международного давления, однако этого не произошло, так как Тель-Авив сохранил поддержку Вашингтона, который ускоряет процесс аннексии Западного берега реки Иордан.

Ранее стало известно, что представители десяти стран на конференции ООН 22 сентября собираются заявить о признании государственности Палестины. В их числе оказались Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино.

