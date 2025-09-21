Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 21 сентября 2025Мир

Намерение Британии признать Палестину объяснили

Мартынов: Британия хочет вернуть влияние на Ближнем Востоке, признав Палестину
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Великобритании захотели вернуть утраченное влияние на Ближнем Востоке через признание Палестинского государства. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с РИА Новости.

«Я не думаю, что это они делают ради палестинцев и ради того, чтобы было палестинцам лучше, а, пользуясь ситуацией, пытаются взять их под контроль», — подчеркнул специалист.

Ранее правительства Канады, Австралии и Великобритании официально признали государственность Палестины. На этот шаг думает пойти и президент Франции Эммануэль Макрон.

Израиль отверг заявления стран и других западных государств о признании Палестинского государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России

    Подполье сообщило о ликвидации спецназа ВСУ при попытке перейти Днепр

    В США указали на ослабевание дипслужбы при администрации Трампа

    Намерение Британии признать Палестину объяснили

    Российский борец завоевал бронзу чемпионата мира

    Российские силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника

    Некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты ко Дню пожилых

    Макрон оценил возможную конфискацию российских активов

    Макрон отказался признать происходящее в Газе геноцидом

    Депутат Рады захотел закрыть границы Украины для молодежи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости