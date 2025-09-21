Израиль отверг заявление западных стран о признании Палестины

Израиль: Признание Палестины подрывает шансы на мирное решение

Израиль отверг заявления Великобритании, Австралии, Канады и других западных стран о признании Палестинского государства. Соответствующее заявление израильский МИД опубликовал в социальной сети X.

«Это заявление не способствует миру, а, напротив, еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем», — говорится в сообщении. В ведомстве полагают, что признание Палестины укрепляет поддержку ХАМАС и не позволяет сторонам достичь компромисса.

В МИД Израиля подчеркнули, что не намерены принимать документы, которые принуждают признать, на их взгляд, несостоятельные границы.

Ранее правительства Канады, Австралии и Великобритании официально признали государственность Палестины. На этот шаг думает пойти и президент Франции Эммануэль Макрон.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государственность Палестины угрожает существованию Израиля. По его мнению, поддержка Палестинского государства поощряет акты террора ХАМАС против Израиля.