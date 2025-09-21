Мир
17:51, 21 сентября 2025Мир

Нетаньяху назвал создание Палестины угрозой существованию Израиля

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Maayan Toaf / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государственность Палестины угрожает существованию Израиля. Его слова передает The Times of Israel.

На заседании правительства Нетаньяху вновь подчеркнул, что страны, поддержавшие Палестину как государство, поощряют акты террора ХАМАС против Израиля. «Нам придется бороться и в ООН, и на всех других площадках с направленной против нас лживой пропагандой и призывами к созданию палестинского государства, которые поставят под угрозу наше существование и станут абсурдной наградой за террор», — объяснил он.

По словам премьер-министра, Израиль ответит на призывы к созданию палестинского государства на конференции мировых лидеров в ближайшие дни. Кроме того, он анонсировал встречу с лидером США Дональдом Трампом. «Нам есть что обсудить», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что правительства Канады и Великобритании официально признали государственность Палестины. На этот шаг думает пойти и президент Франции Эммануэль Макрон.

