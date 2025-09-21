Мир
16:47, 21 сентября 2025Мир

Немецкие истребители подняли в небо из-за российского самолета

Spiegel: В Германии подняли в небо истребители из-за российского Ил-20M
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Военно-воздушные силы Германии (ВВС) подняли в небо истребители из-за появления над балтийским морем российского самолета ИЛ-20М. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителей ВВС страны.

В ходе инцидента в небо были подняты два истребителя Eurofighter. Утверждается, якобы первоначально неопознанный иностранный летательный аппарат находился в международном воздушном пространстве без плана полета и радиосвязи.

«Два перехватчика бундесвера вылетели с авиабазы ​​Росток-Лааге. Российский самолет оказался разведывательным Ил-20М, который, по данным ВВС, был обнаружен с помощью визуальной идентификации», — отмечают журналисты.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал сбивать российские самолеты. Он подчеркнул, что случаи нарушения воздушных границ обостряют напряженность в Европе, поэтому необходимо послать сигнал России об их недопустимости.

