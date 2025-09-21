Россиянам с отеками раскрыли четыре причины насторожиться

Врач Цечоева: Симметричные отеки могут указывать на сердечную недостаточность

Иногда отеки могут указывать на развитие угрожающих жизни заболеваний, предупредила эндокринолог сети клиник «Семейная» Хава Цечоева. Четыре причины насторожиться, если появилась отечность, она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Цечоевой, одна из самых опасных причин этой проблемы — сердечная недостаточность. В этом случае обычно отекают нижние конечности, причем при надавливании на них ямка долго не проходит. Кроме того, при сердечной недостаточность есть и другие симптомы: одышка, сложности в выполнении физических нагрузок и нестабильные показатели артериального давления.

Отеки также могут появиться при патологии почек, отметила врач. «В этом случае отеки чаще всего отмечаются в области лица (век), преимущественно в утренние часы. Также заболевания почек могут сопровождаться уменьшением количества выделяемой мочи по сравнению с потребляемой жидкостью и болями в пояснице», — предупредила она.

Врач добавила, что плотные отеки пальцев рук, голеней, а также в области глаз могут возникать при патологии щитовидной железы — гипотиреозе, а стремительно развивающийся отек может быть признаком аллергической реакции.

