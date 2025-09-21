Забота о себе
11:42, 21 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам с отеками раскрыли четыре причины насторожиться

Врач Цечоева: Симметричные отеки могут указывать на сердечную недостаточность
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rabizo Anatolii / Shutterstock / Fotodom

Иногда отеки могут указывать на развитие угрожающих жизни заболеваний, предупредила эндокринолог сети клиник «Семейная» Хава Цечоева. Четыре причины насторожиться, если появилась отечность, она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Цечоевой, одна из самых опасных причин этой проблемы — сердечная недостаточность. В этом случае обычно отекают нижние конечности, причем при надавливании на них ямка долго не проходит. Кроме того, при сердечной недостаточность есть и другие симптомы: одышка, сложности в выполнении физических нагрузок и нестабильные показатели артериального давления.

Отеки также могут появиться при патологии почек, отметила врач. «В этом случае отеки чаще всего отмечаются в области лица (век), преимущественно в утренние часы. Также заболевания почек могут сопровождаться уменьшением количества выделяемой мочи по сравнению с потребляемой жидкостью и болями в пояснице», — предупредила она.

Врач добавила, что плотные отеки пальцев рук, голеней, а также в области глаз могут возникать при патологии щитовидной железы — гипотиреозе, а стремительно развивающийся отек может быть признаком аллергической реакции.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова раскрыла способ заподозрить проблемы с сердцем по одному симптому. Указывать на них может одышка, усиливающаяся при физической нагрузке или в положении лежа, но ослабевающая в сидячем положении.

