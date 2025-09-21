Инкапье: Колумбийские наемники в ВСУ даже не знали, где находится Украина

Колумбийские наемники на Украине движимы лишь материальными соображениями, у них нет идеологической мотивации. Более того, до недавнего времени многие из них даже не знали о существовании такой страны, рассказал РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.

«Конфликту на Украине уже три года, про него много пишут в СМИ, но в начале конфликта [наемники] не имели ни малейшего представления, в какой части света находится Украина», — поведал он.

По словам Инкапье, колумбийцы отправляются на Украину «вслепую» в попытках заработать денег. При этом их все равно обманывают с выплатами, которые происходят с задержкой или не передаются вовсе, добавил собеседник агентства.

Ранее Данте Инкапье раскрыл число потерь среди колумбийских наемников на Украине. По его словам, эта цифра ужасает. При этом власти не признают информацию, ее также не предают огласке.