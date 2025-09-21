Россиянин расправился со своей трехлетней дочерью и сбросил ее тело в реку

В Краснодарском крае мужчина признался в убийстве трехлетней дочери

В Краснодарском крае 50-летний Александр Л. расправился со своей трехлетней дочерью и сбросил ее тело в реку Кубань. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, в содеянном мужчина признался, хотя сначала на допросе он пытался отвести от себя подозрения, рассказывая о поездке к гадалке и своей невиновности. В конечном итоге он сознался, что ударил девочку по голове, затем положил в мешок и сбросил его в реку Кубань. Сейчас ребенка ищут водолазы.

Преступление произошло в станице Архангельской. Два дня назад мать девочки обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже.

