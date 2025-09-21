Экономика
Сенатор рассказала о возможности ряда россиян получить бесплатную путевку в санаторий

Епифанова заявила о бесплатных путевках в санатории льготным категориям граждан
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ben Mater / Unsplash

В этом году бесплатные путевки в санатории предоставляются россиянам из льготных категорий. Об этом в разговоре с RT рассказала сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова.

К данным категориям относятся пенсионеры с показаниями к санаторно-курортному лечению, инвалиды боевых действий, а также ветераны Великой Отечественной войны. Епифанова указала, что сначала гражданину нужно обратиться в поликлинику, пройти обследование и получить справку согласно установленной форме. Затем документы и заявление подаются в региональный отдел Соцфонда РФ.

В случае положительного решения россиянину выделяется путевка и оплачивается проезд к месту лечения.

Ранее стало известно, что россияне, имеющие право на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки, могут выбрать форму получения этих услуг до 1 октября.

