13:19, 21 сентября 2025Экономика

Силуанов объяснил охлаждение российской экономики

Силуанов: Экономику России охлаждают для замедления спроса
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Российские власти «охлаждают» экономику России для замедления спроса в стране. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, его слова в своем Telegram-канале приводят «Вести».

Он подчеркнул, что «охлаждение» экономики России является плановым и проводится с целью снижения инфляции. В частности, по его словам, принимаемые меры должны замедлить рост цен и снизить давление на потребительский рынок.

«Что сейчас влияет на снижение темпов? Ни внешние санкции, ни какие-то ограничения, а снижает в первую очередь дороговизна кредитных ресурсов. Это делается осознанно с тем, чтобы замедлить спрос в стране и с тем, чтобы меньше было давления и на потребительский рынок, и меньше росли цены», — сказал он.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала не путать охлаждение экономики с рецессией. Выступая на Московском финансовом форуме, глава регулятора заявила, что российская экономика продолжает расти, просто этот процесс стал происходить более умеренными темпами.

