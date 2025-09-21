Склад с хозтоварами загорелся в российском городе

В Уссурийске загорелся склад с хозтоварами, огонь охватил 1200 квадратных метров

В городе Уссурийске Приморского края загорелся склад. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Пожар вспыхнул в помещениях, где хранятся хозтовары. По предварительным данным, огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. На место происшествия выехали спасатели.

В тушении пламени участвуют 53 специалиста и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд, уточнили в ведомстве. Из людей никто не пострадал.

Ранее, 19 сентября, в Москве загорелся ангар с кислородными баллонами. Пожар произошел на складе со строительными материалами на улице Пяловской в Западном Дегунино. Площадь возгорания достигала 1,5 тысячи квадратных метров.

По некоторым данным, во время возгорания внутри ангара могли находиться люди. Ситуация осложнялась тем, что баллоны с газом могли в любой момент взорваться, однако этого удалось избежать.