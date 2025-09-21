Мир
США отказались приглашать на форум о демократии в ООН

CNN Brasil: Бразилия не пригласила США на форум о демократии в рамках ГА ООН
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Xie E / XinHua / Global Look Press

Бразилия исключила США из списка стран-участниц второго форума «В защиту демократии и против экстремизма», который состоится в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Об отказе от участия Вашингтона в обсуждении вопросов демократии сообщает CNN Brasil.

«На фоне американских санкций Бразилия исключила США из второго форума "В защиту демократии и против экстремизма". Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке», — указано в сообщении.

Конференция организована президентом Бразилии Лулой да Силвой вместе с лидерами Испании, Колумбии, Чили и Уругвая. На форуме будут участвовать представители около 30 стран.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о предстоящих встречах с лидерами на ГА ООН в Нью-Йорке. «Все хотят встретиться, но я всего один, так что мы встретимся всего с несколькими», — сказал он.

