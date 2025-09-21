Мир
03:48, 21 сентября 2025Мир

Трамп рассказал о предстоящих встречах с лидерами на Генассамблее ООН

Трамп заявил, что планирует встретиться с 20 лидерами на Генассамблее ООН
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: i-Images / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал о предстоящих встречах с лидерами на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом он сообщил в ходе разговора с журналистами, передает ТАСС.

«Я встречусь со множеством лидеров в ООН, вероятно, с 20. Все хотят встретиться, но я всего один, так что мы встретимся всего с несколькими», — сказал глава государства.

80-я сессия Генассамблеи ООН пройдет с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует провести переговоры с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и украинским лидером Владимиром Зеленским. Кроме того, он также может впервые за свой второй президентский срок встретиться с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

