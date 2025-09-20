Трамп захотел провести переговоры с лидером Сирии и Зеленским

WSJ: Трамп планирует провести переговоры с лидером Сирии аш-Шараа и Зеленским

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация американского президента сейчас работает над тем, чтобы запланировать эти переговоры.

Кроме того, Трамп также может впервые за свой второй президентский срок встретиться с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе. По словам американского дипломата, Трамп является единственным в мире лидером, способным одновременно поддерживать контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.