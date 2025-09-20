Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 20 сентября 2025Мир

Трамп захотел провести переговоры с лидером Сирии и Зеленским

WSJ: Трамп планирует провести переговоры с лидером Сирии аш-Шараа и Зеленским
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация американского президента сейчас работает над тем, чтобы запланировать эти переговоры.

Кроме того, Трамп также может впервые за свой второй президентский срок встретиться с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе. По словам американского дипломата, Трамп является единственным в мире лидером, способным одновременно поддерживать контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная причина обрушения в школе Москвы

    В Москве задержали подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам

    Трамп захотел провести переговоры с лидером Сирии и Зеленским

    Женщин в России оказалось больше мужчин

    Опубликованы кадры с места обрушений конструкций школы в Москве

    В российском регионе застряли сотни овец

    Гран-при Азербайджана останется в календаре чемпионата «Формулы-1» до 2030 года

    В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до однозначного показателя в 2026 году

    Зеленский поторопил Трампа с новыми санкциями против России

    Мэр Парижа обиделась на обвинения в тратах на гардероб и подала жалобу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости