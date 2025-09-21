Суд обязал Певчих платить 75 тысяч рублей каждый день

Суд обязал Певчих платить 75 тысяч рублей в день по делу о защите репутации

Суд обязал Марию Певчих (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выплачивать 75 тысяч рублей каждый день по иску «Управляющей компании Российского Фонда Прямых Инвестиций» (РФПИ) о защите деловой репутации. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

«Взыскать с Певчих в пользу РФПИ неустойку в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу», — говорится в документах.

Отмечается, что решение суда вступит в силу через месяц в случае, если на него не подадут апелляцию.

Ранее Певчих внесли в список угроз безопасности Украины. Ее обвинили в «информационной спецоперации, направленной на снятие санкций против России».