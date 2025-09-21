В Белоруссии высказались о нежелании воевать с Польшей

Хренин: Белоруссия не хочет воевать с Польшей

Белоруссия не хочет воевать с Польшей. Об этом сообщил министр обороны государства Виктор Хренин, комментируя отношения Минска и Варшавы, сообщает ТАСС.

Он сказал, что Белоруссия заинтересована в снижении военной напряженности в отношениях с Польшей и не хочет воевать с соседями. «Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними», — процитировал слова президента Белоруссии Хренин. Он отметил, что вся агрессия идет именно от политического руководства Польши.

Ранее сообщалось, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика насторожена желанием Польши создать большую военную группировку.