13:36, 21 сентября 2025Мир

В Кремле обвинили Европу в подталкивании Зеленского к продолжению конфликта

Песков: Европа делает все возможное для продолжения конфликта на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Европа делает все возможное для продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Он подчеркнул, что европейские страны также подталкивают на продолжение боевых действий президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия продолжит настаивать на мирном урегулировании конфликта.

«Здесь, к сожалению, с другой стороны — все-таки киевский режим, с другой стороны — европейские государства, которые делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность. Которые делают все возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески подвигать на это Зеленского», — сказал он.

Дмитрий Песков также заявил, что Москва рассчитывает на поддержку США и американского лидера Дональда Трампа в мирном урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин ценит свои отношения с американским коллегой.

