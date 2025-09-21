В России связали мнение немцев о Мерце с поддержкой Украины Германией

Пушков: Большинство немцев недовольны работой канцлера ФРГ Мерца

Большинство немцев недовольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, передает РИА Новости.

«Мерц никак не может убедить немцев в своей хорошей работе: рейтинг его поддержки, согласно новому опросу газеты Bild, составляет лишь 26 процентов», — рассказал он.

Политик подчеркнул, что 63 процента жителей Германии недовольны работой главы правительства. При этом он обратил внимание на то, что первое место по популярности среди политических партий занимает «Альтернатива для Германии», опередившая Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца.

Как отметил Пушков, мнение немцев о канцлере обусловлено фанатичной поддержкой Украины Германией, подчинением страны Брюсселю, усилением бундесвера и милитаризацией экономики и санкциями против России.

Ранее газета Bild провела опрос, в соответствии с которым 62 процента граждан Германии оценили работу Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ отрицательно. Это стало новым антирекордом в карьере политика.