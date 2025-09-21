Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 21 сентября 2025Россия

В России связали мнение немцев о Мерце с поддержкой Украины Германией

Пушков: Большинство немцев недовольны работой канцлера ФРГ Мерца
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Большинство немцев недовольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, передает РИА Новости.

«Мерц никак не может убедить немцев в своей хорошей работе: рейтинг его поддержки, согласно новому опросу газеты Bild, составляет лишь 26 процентов», — рассказал он.

Политик подчеркнул, что 63 процента жителей Германии недовольны работой главы правительства. При этом он обратил внимание на то, что первое место по популярности среди политических партий занимает «Альтернатива для Германии», опередившая Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца.

Как отметил Пушков, мнение немцев о канцлере обусловлено фанатичной поддержкой Украины Германией, подчинением страны Брюсселю, усилением бундесвера и милитаризацией экономики и санкциями против России.

Ранее газета Bild провела опрос, в соответствии с которым 62 процента граждан Германии оценили работу Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ отрицательно. Это стало новым антирекордом в карьере политика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

    Правительство Великобритании признало государственность Палестины

    Россиянка Александрова проиграла Швентек в финале турнира WTA

    В России заявили о переходе к полной автономии в авиастроении

    МВД раскрыло способы отличить письмо «Госуслуг» от писем мошенников

    Правительство Канады признало государственность Палестины

    В России связали мнение немцев о Мерце с поддержкой Украины Германией

    В октябре россияне смогут получить социальные выплаты в цифровых рублях

    Россиянин расправился со своей трехлетней дочерью и сбросил ее тело в реку

    Мирного жителя не стало в результате обстрела Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости