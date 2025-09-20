Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 20 сентября 2025Мир

Мерц установил новый антирекорд

Bild: 62 процента граждан ФРГ оценили работу Мерца отрицательно
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Spicker / IMAGO / Global Look Press

62 процента граждан Германии оценили работу Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ отрицательно, что стало новым антирекордом для политика. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на результаты исследования института INSA.

Утверждается, что количество недовольных Мерцем выросло на три процента по сравнению с прошлым опросом. Довольны работой канцлера лишь 26 процентов немцев.

«Примечательно, что еще в начале июня лидер ХДС показывал заметный, пусть и кратковременный, рост поддержки. Однако с тех пор тенденция пошла вниз и достигла нового рекордного минимума», — указано в сообщении.

Ранее Мерц высказался о сроках продолжения помощи Украине. По его словам, поддержка Киева может продолжаться еще «очень долго», поскольку Украине нужно помогать «в ее борьбе за мир в Европе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс высказался о введении платного проезда по всем дорогам России

    В США ответили на слова генсека НАТО о российских истребителях

    Лавров прибыл на «Интервидение»

    Мерц установил новый антирекорд

    Зеленский рассказал об экспорте украинского оружия

    Губернатор Запорожья предупредил Европу о риске из-за атак ВСУ

    Путин обратился к участникам «Интервидения»

    Посольства западных стран в Сербии испугались главы Минобороны России

    В подмосковном суде напали на адвоката

    Овечкин пропустил вторую тренировку «Вашингтона» из-за травмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости