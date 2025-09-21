Россия
15:00, 21 сентября 2025Россия

В Совфеде увидели «притормаживание» переговоров по Украине со стороны США

Сенатор Джабаров: США притормаживают переговорный процесс по Украине
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Западные союзники Украины не хотят прекращения военного конфликта и ищут варианты для его продолжения. Это увидел первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает «Говорит Москва».

По словам сенатора, притормаживание переговорного процесса со стороны США очевидно. Однако он заявил, что Россия не нуждается в помощи американского лидера Дональда Трампа. «Если господину Трампу удастся как-то помочь в решении конфликта с Украиной, то хорошо. Если не получится — мы сами знаем, что дальше надо делать», — объяснил Джабаров.

Сенатор заявил, что в вопросе переговоров Россия не будет оглядываться на чье-либо мнение и будет решать вопросы так, решает сейчас. Он также отметил, что пока не понимает, как отказ от закупок российских энергоресурсов повлияет на разрешение конфликта.

Ранее Владимир Джабаров заявлял, что победить президента Украины Владимира Зеленского должна не Россия, а украинский народ. По его словам, Зеленский загоняет свою страну в долговую яму, выбраться из которой будет невозможно.

