08:04, 21 сентября 2025

Во Франции сравнили «Интервидение» с «декадентским» «Евровидением»

Французский канал France24 сравнил «Интервидение» с декадентским «Евровидением»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Французский телеканал France24 оценил международный песенный конкурс «Интервидение», состоявшийся в Москве. Как отмечается в материале, российский конкурс призван составить конкуренцию «декадентскому» «Евровидению».

Канал объяснил интерес к событию тем, что каждая страна-участница исполнила композицию на своем государственном языке, что отличает «Интервидение» от «Евровидения», где преобладает английский язык.

Также France24 обратило внимание на другое отличие — на «Интервидении» победителя определяло только международное жюри.

Ранее корреспондент американской газеты The Christian Science Monitor Фред Вир выразил мнение, что идея «Интервидения» в противовес «Евровидению» состоит в защите многополярного мира и традиционных ценностей. Кроме того, как считает Вир, стремление РФ сделать круг участников «Интервидения» более глобальным, чем на «Евровидении», может быть связано с возрастающей тенденцией на Западе запрещать российскую культуру под надуманными предлогами.

