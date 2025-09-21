Россия
07:21, 21 сентября 2025Россия

Украина ночью выпустила беспилотники по России

Минобороны сообщило об уничтожении 19 дронов ВСУ над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украина ночь атаковала регионы России с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, в общей сложности средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 дронов противника. Больше всего беспилотников — 12 — перехватили над территорией Крыма, четыре — над акваторией Черного моря, два — над Брянской областью и еще один — над Курской.

Накануне силы ПВО сбили 383 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать российские регионы. Подробности не приводились.

