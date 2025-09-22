2 октября в России отмечают День среднего профессионального образования, а во всем мире — День социального педагога. Православные верующие вспоминают благоверного князя Феодора Смоленского. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 2 октября и какие приметы связаны с этим днем.

Праздники в России

День среднего профессионального образования в России

2 октября в России отмечается сравнительно молодой праздник — День среднего профессионального образования. Его учредили по указу президента страны Владимира Путина в 2022 году, чтобы придать популярности учебе в колледжах и училищах.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Тем не менее студенты и преподаватели этих заведений отмечали этот праздник и раньше, просто в 2022 году у него появился официальный статус. Кстати, в тот же год провели исследование, в котором выяснили, что по программам среднего профессионального образования учатся 3,4 миллиона россиян.

Праздники в мире

Международный день социального педагога

С 2009 года в мире 2 октября отмечается Международный день социального педагога — это специалисты, которые помогают детям и молодым людям развиваться в обществе, адаптироваться к нормам социума, личностно формироваться.

Праздник учредили на конференции социальных педагогов в Копенгагене, тогда представители 44 стран, в числе которых и Россия, высказались единогласно о необходимости профессионального дня на мировом уровне.

Всемирный день без алкоголя

Неофициальный праздник — Всемирный день без алкоголя — также отмечается 2 октября. Его учредили, чтобы напомнить людям о последствиях злоупотребления спиртным и подчеркнуть важность отказа от него.

В этот день можно открыто обсудить проблемы, связанные с алкоголизмом, или обратиться за квалифицированной помощью. В этот день множество организаций по всему миру проводят информационные кампании, мастер-классы и мероприятия, чтобы помочь людям осознать влияние градусных напитков на физическое и психическое здоровье, а также на отношения с близкими.

Какие еще праздники отмечают в мире 2 октября

Международный день ненасилия;

День уролога.

Какой церковный праздник 2 октября

День памяти благоверного князя Феодора Смоленского

Православные верующие вспоминают благоверного князя Феодора, родившегося в Смоленске, но правившего в Ярославле в начале XIII века. Феодор Смоленский в истории остался как мудрый правитель, который заботился о благополучии своего народа и пользовался уважением остальных князей — многие из них мечтали завести с ним дружбу.

Под конец жизни Феодор Смоленский постригся в монахи — но даже тогда благодарные жители Ярославля не оставляли его и постоянно навещали. Когда пришло время Феодору отойти к богу, его постель вынесли на улицу, где каждый желающий мог в последний раз поклониться бывшему князю и попрощаться с ним — таким было его желание. Поток людей не утихал несколько дней.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 октября

Дeнь пaмяти мучeникoв Тpoфимa, Caввaтия и Дopимeдoнтa;

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aлeкcия Зocимoвcкoгo;

День памяти благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.



Приметы на 2 октября

Фото: Todd Diemer / Unsplash

Если 2 октября дождливо, то и вся осень будет промозглой.

Если утром выпала роса, то урожай на следующий год будет богатым.

Если облака ходят низко — ждать суровой зимы.

Кто родился 2 октября

Юрий Левитан (1914 — 1983)

2 октября исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Левитана, выдающегося советского диктора, ставшего голосом главных исторических событий XX века. Интересно, что Левитан не только сообщал новости, но и сам писал тексты, проявляя при этом выдающиеся литературные способности. В 1941 году, во время обороны Москвы, его знаменитое радиообращение, начавшееся со слов «Говорит Москва!», побудило людей сплотиться и защитить Родину. Несмотря на свою популярность, Левитан оставался скромным человеком; он не любил светскую жизнь и предпочитал проводить время в кругу семьи, увлекаясь чтением и классической музыкой.

Махатма Ганди (1869 — 1948)

2 октября также родился Махатма Ганди, индийский лидер и борец за независимость, известный своей философией ненасилия и гражданского неповиновения. Ганди провел часть юности в Лондоне, где изучал юриспруденцию. Там он столкнулся с расовой дискриминацией, что сильно повлияло на его дальнейшие взгляды. Вернувшись в Индию, в 1915 году он основал движение Сатьяграха, которое стало символом борьбы за свободу без применения насилия. Кроме того, Ганди был приверженцем простоты и скромного образа жизни: он носил только одежду из ткани, сделанной вручную, и придерживался аскезы. Его влияние простиралось за пределы Индии, вдохновляя многих борцов за права человека и свободу по всему миру.

Кто еще родился 2 октября