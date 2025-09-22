22 сентября во всем мире отмечают День защиты слонов, День без автомобиля и День хоббитов. Кроме того, на эту дату приходится День осеннего равноденствия. Православные вспоминают святого Иосифа Волоцкого. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 22 сентября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в мире
День осеннего равноденствия
В 2025 году осеннее равноденствие выпадает на 22 сентября. С этого дня в Северном полушарии начинается астрономическая осень.
В момент равноденствия Солнце находится прямо перпендикулярно земному экватору, из-за этого оба полушария освещаются одинаково, и длительность дня становится равна длительности ночи. После осеннего равноденствия световой день в Северном полушарии начинает стремительно сокращаться.
Всемирный день защиты слонов
Всемирный день защиты слонов учрежден по инициативе природоохранных организаций, обеспокоенных сокращением численности этих животных. Главная причина — браконьерство, слонов истребляют в первую очередь ради ценной слоновой кости.
В настоящее время на планете живут всего два вида слонов: африканские и азиатские, — оба под угрозой вымирания. Популяция африканских слонов в дикой природе составляет не более 415 тысяч особей, азиатских — около 50 тысяч.
Всемирный день без автомобиля
Идея установить День без автомобиля возникла в 1970-х, когда произошел масштабный нефтяной кризис и людям пришлось задуматься о том, как жить по-другому. С конца 1990-х, с появлением объединения World Car Free Days, праздник стал расходиться по миру в формате экологической акции.
По сути, День без автомобиля — это один масштабный флешмоб. В России в этот день многие регионы предлагают скидки на проезд в общественном транспорте, запускают законсервированные трамвайные ветки, проводят велопробеги и устраивают другие мероприятия.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 сентября
- Всемирный день носорога;
- День сети;
- День хоббита.
Какой церковный праздник 22 сентября
День памяти преподобного Иосифа Волоцкого
Преподобный Иосиф Волоцкий родился в XV веке. Примерно в семь лет его отдали на обучение в Волоколамский Крестовоздвиженский монастырь. Позже, в Боровском монастыре Иосиф принял постриг и провел в обители 18 лет. Затем его назначили игуменом, однако нововведения Иосифа не устроили братию, и через два года он удалился в паломничество. В 1479 году он пришел на место слияния рек Струги и Сестры, где решил основать обитель. В новом монастыре святой ввел строгий устав и смог воспитать целый ряд иноков-подвижников, которые потом занимали важнейшие кафедры Русской церкви.
Иосиф Волоцкий активно выступал против ереси — этому посвящен его главный труд «Просветитель», также святой написал более 20 посланий различным лицам и создал две редакции монастырского устава.
Какие еще церковные праздники отмечают 22 сентября
- День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны;
- Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия;
- День памяти мученика Севериана Севастийского;
- День памяти священномучеников Григория Гаряева, пресвитера, и Александра Ипатова, диакона.
Приметы на 22 сентября
В народе 22 сентября принято почитать Иоакима и Анну, святых родителей Богородицы. Они считаются покровителями матерей и бездетных. В старину в этот день благодарили повитух, помогавших при родах, а мечтающие о ребенке пары молились святым о даровании наследника.
- 22 сентября нужно выбросить из дома хлам, чтобы избавиться от негатива и освободить место для удачи;
- Также в дом стоит принести веточку рябины — чтобы прогнать несчастья;
- Если кому-то в этот день пожелать зла — оно обязательно вернется обратно. Также не стоит 22 сентября давать и брать деньги в долг, начинать новые дела.
Кто родился 22 сентября
Роналдо (49 лет)
Бразильский футболист Роналдо считается одним из лучших игроков в истории футбола. Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, лучший футболист в истории чемпионатов мира, по итогам исследований Castrol Index — далеко не полный список его регалий. Роналдо успел поиграть за «Барселону», «Реал», «Интер» и «Милан», 2011 году футболист объявил о завершении карьеры.
Том Фелтон (38 лет)
Британский актер Том Фелтон прославился благодаря роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере. Он также выпустил несколько музыкальных альбомов и книгу мемуаров. В настоящее время Фелтон продолжает играть в кино, выступает в театре. В числе его работ, роли в сериале «Флеш», фильмах «Анна и Король», «Меган Ливи» и других.
Кто еще родился 22 сентября
- Тиагу Силва (41 год) — бразильский футболист;
- Мария Голубкина (52 года) — российская актриса;
- Ник Кейв (68 лет) — австралийский рок-музыкант;
- Сергей Ожегов (1900 — 1964) — советский лингвист, составитель толкового словаря русского языка.