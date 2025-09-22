3 октября в мире продолжают вспоминать о том, как важно вовремя отказаться от алкоголя. Ведь иногда это позволяет спасти не только здоровье, но и жизнь. Между тем профессиональный праздник в России отмечают бойцы ОМОН. «Лента.ру» рассказывает, что еще мы празднуем 3 октября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в России

День ОМОН в России

3 октября в России отмечается День ОМОН (Отряд Мобильный Особого Назначения). Его создали в 1988 году для выполнения задач, связанных с обеспечением общественной безопасности, борьбы с терроризмом и охраны порядка в сложных ситуациях. Вскоре ОМОН стал неотъемлемой частью правоохранительной системы России, по сей день он принимает участие в различных важнейших операциях — от обеспечения безопасности на концертах и матчах до ликвидации террористов.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с алкоголизмом

3 октября, на следующий день после Всемирного дня без алкоголя, в мире отмечают праздник борьбы с зависимостью от спиртного. Такое совпадение не случайно: оно дает дополнительную возможность задуматься о том, насколько губителен алкоголизм для здоровья и жизни человека, и к каким последствиям он может привести. 3 октября проводятся акции против «зеленого змия» и состязания во славу здорового образа жизни. Этот праздник — дополнительный стимул отказаться от алкоголя, не откладывая «новую жизнь» до «понедельника».

Всемирный день «Дрянных девчонок»

3 октября поклонники культовой американской комедии «Дрянные девчонки», вышедшей на экраны в 2004 году, отмечают день, посвященный этому фильму. В картине рассказывается о буднях Кэйди Хирон, которая приходит в новую школу и ради мстительных амбиций новой приятельницы старается влиться в компанию «баунти» — самых популярных девушек.

Несмотря на незамысловатый сюжет, фильм стал классикой подростковых комедий, а в этом году ему исполняется 20 лет.

Какие еще праздники отмечают в мире 3 октября

День германского единства.

Какой церковный праздник 3 октября

Попразднство Воздвижения честного и животворящего Креста Господня

3 октября православные верующие отмечают Попразднство Воздвижения честного и животворящего Креста Господня — торжество, посвященное кресту, на котором распяли Иисуса Христа. Это великая святыня православия, символизирующая жертву и искупление Сына Божия. В этот день верующие, как правило, посещают литургии, где молятся богу о спасении. В этот праздник важно уделить время молитвам и дома, а также покаяться, совершая добрые дела искренне, от всей души.

Какие еще церковные праздники отмечают 3 октября

Дeнь пaмяти великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их, мучеников Агапия и Феописта;

Дeнь пaмяти мучеников и исповедников благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора;

Собор святых Брянской митрополии.



Приметы на 3 октября

Если утренние птицы поют радостно, то и день будет счастливым.

Если весь день небо чистое, то осень будет солнечной и теплой.

Если листья активно опадают — осень будет морозной.

Кто родился 3 октября

Сергей Есенин, один из главных поэтов эпохи Серебряного века, прославился не только своими гениальными стихами, но и яркой личной жизнью, которая часто становилась предметом для сплетен. За недолгую жизнь Есенин успел трижды жениться, при этом главной его любовью считают американскую танцовщицу Айседору Дункан. Жизнь поэта оборвалась в возрасте всего 30 лет, и ученые до сих пор спорят, решил ли он сам покончить с собой или ему «помогли».

Армен Джигарханян, армянский и советский актер, театральный педагог и режиссер, также родился 3 октября. Он с раннего возраста проявлял интерес к театру, поэтому ни для кого не стало неожиданностью, что он выбрал для себя актерскую стезю. За свою долгую карьеру в театре, кино и озвучке мультфильмов Джигарханян получил множество наград и премий, включая звание Народного артиста СССР. Несмотря на большие проблемы со здоровьем, он продолжал работать до последних дней — и до сих пор актер считается лидером по числу ролей в российском кино.

