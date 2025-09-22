Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:41, 22 сентября 2025Ценности

Адриана Лима показала лицо без макияжа после тренировки

44-летняя супермодель Адриана Лима показала лицо без макияжа после тренировки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @adrianalima

Бразильская супермодель Адриана Лима показала естественную внешность. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру после тренировки. Она снялась в спортивном костюме и с полотенцем на шее. На кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, однако заметны красные пятна на щеках и носу.

В июне Адриана Лима стала участницей откровенной съемки для китайской версии журнала Vogue. Тогда супермодель позировала в укороченном плаще и ярко-оранжевом бикини, которое состояло из бандо и плавок с высокой посадкой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    Операции с криптовалютой стоили россиянину свободы

    Москвичей предупредили о последнем солнечном дне

    Один политический блок отказался от участия в парламентских выборах Молдавии

    ЦБ заявил об очень высоком росте зарплат россиян

    В Турции прогремел взрыв

    Лондон вывел из-под санкций дочь российского миллиардера

    В Сербии представили «аналог HIMARS»

    В США обратились с призывом к Трампу после предложения Путина

    Новые антироссийские санкции затронут сферу туризма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости