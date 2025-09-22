44-летняя супермодель Адриана Лима показала лицо без макияжа после тренировки

Бразильская супермодель Адриана Лима показала естественную внешность. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру после тренировки. Она снялась в спортивном костюме и с полотенцем на шее. На кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, однако заметны красные пятна на щеках и носу.

В июне Адриана Лима стала участницей откровенной съемки для китайской версии журнала Vogue. Тогда супермодель позировала в укороченном плаще и ярко-оранжевом бикини, которое состояло из бандо и плавок с высокой посадкой.