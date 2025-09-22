Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:29, 22 сентября 2025Ценности

Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера

46-летняя певица Ани Лорак опубликовала фото в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anilorak

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала фото в откровенном наряде. Публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает семь миллионов подписчиков.

46-летняя исполнительница снялась в бежевом костюме, состоящем из брюк с завышенной талией и фигурного топа с завязками на шее. При этом от бюстгальтера знаменитость отказалась. Стилисты завили ее волосы в крупные локоны, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в сентябре 46-летняя Ани Лорак опубликовала фото в латексном костюме. Певица позировала в бордовом облегающем наряде, который включал штаны с высокой посадкой и ультракороткую куртку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили необходимость взятия Одессы

    Россиянам назвали основную причину снижения полового влечения

    В Подмосковье активизировались гадюки

    Российские врачи удалили пациентке здоровую почку и объяснились

    Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера

    США призвали Россию провести прямые переговоры с Украиной

    Певицу Дайнеко по ошибке поблагодарили за подготовку фигуриста Гуменника

    Трамп вновь встретится с Зеленским

    Таинственный «призрак тайги» попал на видео в России

    На Украине рассказали о возможной подготовке госпереворота в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости